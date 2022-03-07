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Зеленский решил присвоить звания городов-героев шести городам, в том числе Харькову, Херсону, Мариуполю

Зеленский решил присвоить звания городов-героев шести городам, в том числе Харькову, Херсону, Мариуполю

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания городов-героев шести городам. Зеленский на брифинге объявил о своем решении "наградить специальным званием город-герой Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха, - сообщает URA.

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