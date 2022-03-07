Зеленский решил присвоить звания городов-героев шести городам, в том числе Харькову, Херсону, Мариуполю

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания городов-героев шести городам. Зеленский на брифинге объявил о своем решении "наградить специальным званием город-герой Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха, - сообщает URA.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания городов-героев шести городам. Зеленский на брифинге объявил о своем решении "наградить специальным званием город-герой Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха, - сообщает URA.
Свежие комментарии