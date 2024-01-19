Конгресс США принял временную резолюцию о предотвращении частичного шатдауна без помощи Украине

Палата представителей конгресса США после одобрения сенатом поддержала новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства для продления его финансирования до марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна.
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