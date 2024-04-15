Арина Соболенко приехала на турнир в Штутгарт, чтобы победить

Белорусская теннисистка приехала на турнир в Штутгарт, где разыгрывают электрокар Porsche.Немецкий грунтовый теннисный корт в Штутгарте турнира WTA 500 традиционно собирает топ состав теннисистов со всего мира.
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