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Арина Соболенко приехала на турнир в Штутгарт, чтобы победить

Арина Соболенко приехала на турнир в Штутгарт, чтобы победить

Белорусская теннисистка приехала на турнир в Штутгарт, где разыгрывают электрокар Porsche.Немецкий грунтовый теннисный корт в Штутгарте турнира WTA 500 традиционно собирает топ состав теннисистов со всего мира.

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