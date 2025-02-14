Стало известно, как изменилась стоимость аренды жилья для туристов в Краснодаре

Стало известно, как изменилась стоимость аренды жилья для туристов в КраснодареСреди городов - миллионников РФ в Краснодаре больше всего за год увеличилась средняя стоимость краткосрочной аренды жилья для туристов - сразу на 27%, до 2,9 тыс.