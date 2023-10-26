Поющий алтайский фотосепаратор “СиСорт” представят на ВДНХ в Москве

На выставке представлен аппарат, который очищает крупы, семена и другие сыпучие продукты от ненужных и опасных примесей Фотосепаратор “СиСорт” представят на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве.