«Ритуальный жест»: критик Рудалев объяснил смысл объявления в розыск Бориса Акунина*

Литературный критик и публицист Андрей Рудалев прокомментировал «МК» решение российского МВД объявить в розыск иноагента Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии