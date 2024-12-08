Иран назвал главное условие для сотрудничества с новыми властями Сирии

МИД Ирана: страна будет сотрудничать с Сирией при отказе от поддержки терроризма Тегеран будет сотрудничать с захватившей власть в Сирии вооруженной оппозицией при отказе Дамаска от поддержки терроризма, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.