Корейская полиция может счесть президента лидером заговорщиков по делу о мятеже

Полиция и прокуратура Республики Корея могут расценить действия президента Юн Сок Ёля как свидетельство его причастности к планам заговорщиков по делу о мятеже с целью захвата власти и свержения конституционного строя.
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