ABBYY объяснила массовые увольнения разработчиков «трансформацией бизнеса»

ABBY объяснила массовые увольнения сотрудников «модернизацией и трансформацией» бизнеса. «Мы реорганизовали ключевые операционные функции, многие из которых были сосредоточены в отдельных регионах», — заявили в пресс-службе IT-компании.
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