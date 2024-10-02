ABBYY объяснила массовые увольнения разработчиков «трансформацией бизнеса»

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ABBY объяснила массовые увольнения сотрудников «модернизацией и трансформацией» бизнеса. «Мы реорганизовали ключевые операционные функции, многие из которых были сосредоточены в отдельных регионах», — заявили в пресс-службе IT-компании.