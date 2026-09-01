TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

«Ты мой герой!»: олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев встретил Дину Аверину с новорожденным сыном из роддома

«Ты мой герой!»: олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев встретил Дину Аверину с новорожденным сыном из роддома

37-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев забрал из нижегородского роддома №4 свою 27-летнюю супругу, 18-кратную чемпионку мира по художественной гимнастике Дину Аверину, и их новорожденного сына.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым