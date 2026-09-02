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Царьград

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Русагротранс: Экспорт пшеницы из России в сентябре составит до 2 млн тонн

Русагротранс: Экспорт пшеницы из России в сентябре составит до 2 млн тонн

Аналитический центр "Русагротранса" прогнозирует экспорт пшеницы из России в сентябре на уровне 1,6-2 млн тонн, в основном через порты Черного и Балтийского морей.

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