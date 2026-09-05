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Царьград

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Мошенники обманули женщину на сделке с доставкой товара

Мошенники обманули женщину на сделке с доставкой товара

Жительница стала жертвой мошеннической схемы при попытке приобрести товар по объявлению. После первого звонка продавцу она решила отказаться от покупки, поскольку с нее потребовали отдельную оплату за доставку.

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