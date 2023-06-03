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Fox News: «Высоконадежный» источник ФБР предоставил доказательства участия Байдена в коррупционной схем

Fox News: «Высоконадежный» источник ФБР предоставил доказательства участия Байдена в коррупционной схем

Американский сенатор республиканец Чак Грассли получил сообщение от неизвестного осведомителя о том, что президент США Джо Байден замешан в крупном коррупционном преступлении и у ФБР есть серьезные доказательства для обвинения, передает Fox News.

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