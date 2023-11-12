Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Знакомясь с родителями девушки, парень вёл себя как дома. Чем это обернулось

Знакомясь с родителями девушки, парень вёл себя как дома. Чем это обернулось

Не секрет, что большинство из нас стремятся произвести хорошее первое впечатление! Будь то собеседование при приеме на работу, деловая встреча, общественное мероприятие или свидание, мы стараемся следить за своим поведением.

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