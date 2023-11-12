Знакомясь с родителями девушки, парень вёл себя как дома. Чем это обернулось

Не секрет, что большинство из нас стремятся произвести хорошее первое впечатление! Будь то собеседование при приеме на работу, деловая встреча, общественное мероприятие или свидание, мы стараемся следить за своим поведением.
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