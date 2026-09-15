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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Чтобы побороться с Антонелли за титул, Ферстаппену нужен лучший болид с лучшим мотором»

Руководитель « Мерседеса » ответил на вопрос, могут ли « Ред Булл » и Макс Ферстаппен вернуться в борьбу за титул в следующем сезоне.

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