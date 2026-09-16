В. В.Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму.(Ролик - 3 мин.)

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с выборами в Государственную думу и другие органы власти.
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