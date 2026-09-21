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Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли умер в 27 лет

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли умер в 27 лет

Единственный сын американской модели Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в реабилитационном центре. Ему было 27 лет, сообщает в понедельник, 21 сентября 2026 года, портал TMZ со ссылкой на данные судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

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