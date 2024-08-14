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«Это показал МРТ», – Сысоева ответила на слухи об онкологии

«Это показал МРТ», – Сысоева ответила на слухи об онкологии

Надежда Сысоева, фото: spacefor.ruЗнаменитая участница шоу Comedy Woman, Надежда Сысоева, опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором опровергла слухи, распространявшиеся в интернете, о ее онкологическом заболевании.

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