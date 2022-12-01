Крымское информационное агентство

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Как себя чувствуют в Крыму животные, эвакуированные из Херсона?

Как себя чувствуют в Крыму животные, эвакуированные из Херсона?

С момента, как в Крым из Херсона привезли 18 животных из Херсона, прошел почти месяц. Фото: Александра Тимощенко\КП-КрымКак рассказала КП-Крым пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина, семь пушистых енотов хорошо прижились в своем вольере.

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