Как себя чувствуют в Крыму животные, эвакуированные из Херсона?

С момента, как в Крым из Херсона привезли 18 животных из Херсона, прошел почти месяц. Фото: Александра Тимощенко\КП-КрымКак рассказала КП-Крым пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина, семь пушистых енотов хорошо прижились в своем вольере.