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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Девять стран предложили лишить МОК финансирования Евросоюза из-за допуска россиян

Девять стран предложили лишить МОК финансирования Евросоюза из-за допуска россиян

Девять стран обратилась к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Белоруссии на международные соревнования, из программ финансирования Евросоюза.

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