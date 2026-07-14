Девять стран предложили лишить МОК финансирования Евросоюза из-за допуска россиян

Девять стран обратилась к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Белоруссии на международные соревнования, из программ финансирования Евросоюза.
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