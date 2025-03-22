Эрдоган приоткрыл свое подлое личико

Геннадий Бережнов

Но мы такие, что готовы и хаб им газовый позволить и АЭС за свои деньги достроить, да они и вторую уже готовы заказать. Автор бы рассказал нам в чём тут интересы России в этом направлении, да и какие мы даём скидки на газ Турции. Придёт новый Эрдоган и приватизирует эту АЭС, как США и Запад нашу собственность МИД и ЗВР на 300 млрд.!