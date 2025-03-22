В годовщину крымского референдума внешнеполитическое ведомство Турции назвало события 11-летней давности «аннексией», сам референдум «нелегитимным», попутно обвинив Россию в «нарушении международного права».
Эрдоган приоткрыл свое подлое личико
Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Мрази черножопые!
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6 час.
Геннадий Бережнов
Но мы такие, что готовы и хаб им газовый позволить и АЭС за свои деньги достроить, да они и вторую уже готовы заказать. Автор бы рассказал нам в чём тут интересы России в этом направлении, да и какие мы даём скидки на газ Турции. Придёт новый Эрдоган и приватизирует эту АЭС, как США и Запад нашу собственность МИД и ЗВР на 300 млрд.!
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4 час.
Александр Рус
гаранту не надоело играть в дружбу народов и потом говорить-нас опять наипали?
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3 час.
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