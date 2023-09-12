Снукер. Shanghai Masters. 1/8 финала. О’Салливан обыграл Картера, Бресель против Уильямса и другие партии

Снукер Shanghai Masters Шанхай, Китай 1/8 финала 12 сентября Ронни О’Салливан (Англия) – Эллистер Картер (Англия) – 6:3 Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 3:6 Марк Селби (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 6:5 Джадд Трамп (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 6:5 13 сентября Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 9.
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