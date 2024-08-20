Открытие самого гостеприимного отеля мира в 2024 году

<p>Кому не хочется проводить время в роскошном отеле, где каждый гость чувствует себя настоящим королём? <strong>Royal Mansour Marrakech</strong>, расположенный в сердце древнего Марракеша, безусловно, стал таким местом.
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