Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 427 подписчиков

Выстрел в голову: атаковавшего РФ боевика ВСУ могли убить ради органов

Выстрел в голову: атаковавшего РФ боевика ВСУ могли убить ради органов

Дело о найденном без головы и внутренних органов операторе БПЛА 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Марьяне Пенкальском может быть связано с «черными трансплантологами», предположил в эксклюзивной беседе с aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии