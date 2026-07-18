Выстрел в голову: атаковавшего РФ боевика ВСУ могли убить ради органов

Дело о найденном без головы и внутренних органов операторе БПЛА 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Марьяне Пенкальском может быть связано с «черными трансплантологами», предположил в эксклюзивной беседе с aif.
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