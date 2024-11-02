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Царьград

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Русские военные спасли раненых бойцов ВСУ, которых бросил их командир

Русские военные спасли раненых бойцов ВСУ, которых бросил их командир

Бывший офицер украинский полиции, попавший в плен, рассказал, что русские бойцы спасли раненых солдат ВСУ, которых бросили их же сослуживцы.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Правильно сделали !
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