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"Ведомости": бизнес РФ чаще сталкивается с двойным налогообложением в Белоруссии

"Ведомости": бизнес РФ чаще сталкивается с двойным налогообложением в Белоруссии

Офисы российских компаний в Белоруссии по результатам проверок стали признавать так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, из-за чего фирмы сталкиваются с двойным налогообложением, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материал адвоката Белорусской республиканской коллегии адвокатов, автора Telegram-канала TaxTalk Елизаветы Ярмош для российского журнала "Налоговед".

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