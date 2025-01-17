"Ведомости": бизнес РФ чаще сталкивается с двойным налогообложением в Белоруссии

Офисы российских компаний в Белоруссии по результатам проверок стали признавать так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, из-за чего фирмы сталкиваются с двойным налогообложением, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материал адвоката Белорусской республиканской коллегии адвокатов, автора Telegram-канала TaxTalk Елизаветы Ярмош для российского журнала "Налоговед".