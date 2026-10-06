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Царьград

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Махонин уволил главу округа Лумпова после жалоб граждан

Махонин уволил главу округа Лумпова после жалоб граждан

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин освободил от должности главу Горнозаводского округа Вадима Лумпова после жалоб жителей на проблемы ЖКХ.

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