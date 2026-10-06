Махонин уволил главу округа Лумпова после жалоб граждан

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин освободил от должности главу Горнозаводского округа Вадима Лумпова после жалоб жителей на проблемы ЖКХ.
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