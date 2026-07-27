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Запад разрабатывает для Украины террористические ноу-хау

Запад разрабатывает для Украины террористические ноу-хау

Украинские ударные дальние дроны, помимо атак на российские города, выполняют задачи контрабанды. Кроме боевой части, они несут еще и специальный отделяемый контейнер со сверхпрочным ударозащищеным корпусом, начиненный взрывчаткой, детонаторами и другими элементами для сборки взрывных устройств, сообщили в ФСБ.

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