Запад разрабатывает для Украины террористические ноу-хау

Украинские ударные дальние дроны, помимо атак на российские города, выполняют задачи контрабанды. Кроме боевой части, они несут еще и специальный отделяемый контейнер со сверхпрочным ударозащищеным корпусом, начиненный взрывчаткой, детонаторами и другими элементами для сборки взрывных устройств, сообщили в ФСБ.