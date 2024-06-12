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Калужские новости

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Нападение со стрельбой под калужским монастырем попало на запись регистратора

Нападение со стрельбой под калужским монастырем попало на запись регистратора

Как мы уже писали, на дороге Козельск - Оптина пустынь неадекватный мужчина устроил стрельбу. Им были остановлены как минимум две машиныВидео - тг-канал "Осторожно, новости" Как мы уже писали, на дороге Козельск - Оптина пустынь неадекватный мужчина устроил стрельбу.

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