Нападение со стрельбой под калужским монастырем попало на запись регистратора

Как мы уже писали, на дороге Козельск - Оптина пустынь неадекватный мужчина устроил стрельбу. Им были остановлены как минимум две машиныВидео - тг-канал "Осторожно, новости" Как мы уже писали, на дороге Козельск - Оптина пустынь неадекватный мужчина устроил стрельбу.