Врач предупредил о необходимости осторожного применения антибиотиков

Врач-эксперт Парамонов выступил с предупреждением о необходимости осторожного применения антибиотиков, особенно в случаях острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и других заболеваний, где их назначение не является очевидным.
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