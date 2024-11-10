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Врач предупредил о необходимости осторожного применения антибиотиков

Врач предупредил о необходимости осторожного применения антибиотиков

Врач-эксперт Парамонов выступил с предупреждением о необходимости осторожного применения антибиотиков, особенно в случаях острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и других заболеваний, где их назначение не является очевидным.

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