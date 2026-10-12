Что нужно знать об урбанизации, чтобы не потерять баллы на ОГЭ и ЕГЭ

И что нужно знать об урбанизации старшеклассникам, чтобы не потерять баллы на ОГЭ и ЕГЭ фото: Valerii Apetroaiei/Getty ImagesПродолжаем отвечать на вопросы, которые часто задают школьники голосовому помощнику Алисе.