«Уродовать себя не надо!»: Анна Старшенбаум в слезном обращении взмолилась прекратить вставлять импланты в ягодицы

Старшенбаум призвала девушек не делать импланты ягодиц 37-летняя актриса Анна Старшенбаум, известная по сериалу «Психологини», выступила с эмоциональным призывом к поклонницам отказаться от операции по увеличению ягодиц с помощью имплантов.
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