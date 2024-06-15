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Салливан: США интересно мнение властей Китая о мирной инициативе Путина

Салливан: США интересно мнение властей Китая о мирной инициативе Путина

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на полях конференции по Украине, проходящей в Швейцарии, заявил, что американское правительство хотело бы узнать мнение Китая и других стран относительно озвученных президентом России Владимиром Путиным предложений касательно урегулирования конфликта на Украине.

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