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Газета.ру

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Уральские агрономы опасаются, что дожди оставят без урожая весь регион

Уральские агрономы опасаются, что дожди оставят без урожая весь регион

Аномально дождливое лето на Урале может оставить без урожая всю Свердловскую область, фермеры жалуются на болезни и кислородное голодание сельхозкультур, в частности опасаются неурожая любимого россиянами продукта - картошки.

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