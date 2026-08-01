Уральские агрономы опасаются, что дожди оставят без урожая весь регион

Аномально дождливое лето на Урале может оставить без урожая всю Свердловскую область, фермеры жалуются на болезни и кислородное голодание сельхозкультур, в частности опасаются неурожая любимого россиянами продукта - картошки.
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