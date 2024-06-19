Axios: США отменили встречу с Израилем из-за резкой критики со стороны Нетаньяху

Резкая критика со стороны Биньямина Нетаньяху привела к тому, что Белый дом отменил встречу с израильской стороной, которая должна была состояться «на высоком уровне», сообщает портал Axios со ссылкой на официальные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии