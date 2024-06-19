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Axios: США отменили встречу с Израилем из-за резкой критики со стороны Нетаньяху

Axios: США отменили встречу с Израилем из-за резкой критики со стороны Нетаньяху

Резкая критика со стороны Биньямина Нетаньяху привела к тому, что Белый дом отменил встречу с израильской стороной, которая должна была состояться «на высоком уровне», сообщает портал Axios со ссылкой на официальные источники.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израильские жЫды почему-то считают, что &quot;им все обязаны&quot;.... Этим жЫдам сколько ни дай, им все мало, и они уже начинают требовать все больше и больше. ЧЕРНАЯ ДЫРА!!
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