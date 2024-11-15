В Сумской области объект критической инфраструктуры получил повреждения

На территории украинской Сумской области объект критической инфраструктуры получил повреждения. Соответствующую информацию в пятницу, 15 ноября, опубликовало оперативное командование украинской армии «Север».
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