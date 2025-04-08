Бизнес Иды Галич терпит многомиллионные убытки

Бизнес блогера и телеведущей Иды Галич несет убытки. Как сообщает Telegram-канал Mash, Бизнес компания показала убыток 1,6 миллиона рублей в 2024 году, тогда как в 2023 году бизнес принес 8 миллионов прибыли.