Евролига представила свою стратегию развития на будущее, цель которой – суммарное распределение между клубами-участниками «3,4 миллиарда евро за 10-летний период, что включает в себя 2,2 миллиарда евро из операционных доходов и 1,2 миллиарда евро от франшизных взносов».