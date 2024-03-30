Токийская инфляция в марте превысила целевой показатель Банка Японии

Мартовская инфляция в Токио продолжает расти со скоростью, превышающей целевой уровень Банка Японии. Согласно официальным данным, индекс потребительских цен (CPI), рассчитываемый для столицы, вырос на 2,6%.
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