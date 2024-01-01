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Депутат Шеремет назвал "больными измышлениями" обращение Зеленского к Крыму

Депутат Шеремет назвал "больными измышлениями" обращение Зеленского к Крыму

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот назвал "всеми нашими" жителей Крыма и новых российских регионов, являются "больными измышлениями".

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