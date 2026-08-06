Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Брюс Уиллис не появлялся на публике с 2023 года из-за болезни

Брюс Уиллис не появлялся на публике с 2023 года из-за болезни

Брюс Уиллис с 2023 года не появляется на публике из-за лобно-височной деменции. Его супруга Эмма Хеминг, отметившая в июне 50-летие, поделилась, как болезнь мужа повлияла на её желание праздновать день рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии