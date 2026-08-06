Брюс Уиллис не появлялся на публике с 2023 года из-за болезни

Брюс Уиллис с 2023 года не появляется на публике из-за лобно-височной деменции. Его супруга Эмма Хеминг, отметившая в июне 50-летие, поделилась, как болезнь мужа повлияла на её желание праздновать день рождения.
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