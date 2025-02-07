Выживший украинский боевик рассматривает оптоволоконный кабель от русского fpv-дрона, прилетевшего в его автомобиль.
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Выживший украинский боевик рассматривает оптоволоконный кабель от русского fpv-дрона, прилетевшего в его автомобиль.
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