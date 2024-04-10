В России подешевели Hyundai Creta, Toyota Camry, Kia Sorento и Lexus RX, но намного больше подешевели Lada Vesta и Lada Granta

Застой на автомобильном рынке привел к заметному снижению цен на подержанные автомобили в России. Согласно данным «Автохаба», цены в марте снизились на 5-18%, а больше других моделей подешевели отечественные Lada Granta и Lada Vesta.
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