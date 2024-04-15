Понедельник, 1️⃣5️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌍 День экологических знаний 🇷🇺 День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России 🧑‍🎨Всемирный день искусства 🧍‍♂️День путешествий налегке 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1834 год - по высочайшему повелению закрыт журнал «Московский телеграф» 📔 1912 год - после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана потонул пассажирский трансатлантический лайнер "Титаник", 1513 человек погибло 📔 1951 год - в Лондоне проведен первый в истории конкурс красоты "Мисс Вселенная" 📔 1955 год - в США состоялось открытие первого ресторана "Макдоналдс" 📔 1956 год - в Москве состоялось открытие театра "Современник" 📔 1989 год - на стадионе в Шеффилде (Англия) при проведении футбольного матча произошла давка, в результате которой погибло 96 человек 📔 1993 год - стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией.