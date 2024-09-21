Комиссия по ценным бумагам и биржам США просит суд пригрозить Маску санкциями

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена добиваться санкций против американского предпринимателя Илона Маска за его неявку для дачи показаний в ходе расследования, связанного с покупкой им Twitter.
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