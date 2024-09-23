Опять и опять... Литература про "вечный бой" как поучительный жанр

Это замечательная литературная неделя. Ну, раз мы с Мишкой не воины трудового фронта, почему бы не начать писать? На самом деле это была совершенно спонтанная вещь и даже была написана по завету Арефьевой «Больно через это идти» (у нас очень болели руки).
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