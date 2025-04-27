Верховный суд разъяснил, когда можно списать долги по алиментам

Серьезная болезнь, инвалидность или тяжелое материальное положение могут стать основанием для полного или частичного освобождения от уплаты задолженности по алиментам, согласно определению Верховного суда.
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