Путин неприятно удивился низким зарплатам специалистов космической отрасли

Президенту рассказали об оттоке специалистов из "Роскосмоса" из-за низкой заработной платы.26 октября президент России побывал на объектах космической отрасли в Подмосковном Королёве, где во время общения с молодыми учёными узнал о проблемах низких заработных плат в структурах госкорпорации "Роскосмос".