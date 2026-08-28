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Part 2: The Fiat Illusion and the Final Endgame

Part 2: The Fiat Illusion and the Final Endgame

Part 2: The Fiat Illusion and the Final Endgame Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! ROW_Partners Why are stock markets still sitting near all time highs if yields are squeezing the economy? The answer comes down to what measuring stick you are using.

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