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"Борец за свободу". Имя Ходорковского* нашли в списках клиентов торговца детьми Эпштейна

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Беглый олигарх Михаил Ходорковский* был связан с американским секс-преступником Джеффри Эпштейном. В июне 2002 года рейс с Эпштейном, Ходорковским и тремя девушками вылетел из нью-йоркского аэропорта JFK во Флориду.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
И зачем эту мразь помиловали??
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7 час.
ТР
Татьяна Рябинова
У них свои игры
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6 час.
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Наш пострел везде поспел &quot;Юный комсомолец осваивающий Сибирь&quot; -Ходорковский.
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